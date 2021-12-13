Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная не сможет выступить на чемпионате России 2022 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка пропустит турнир из-за травмы.

На данный момент подробности о травме Косторной не называются .

В нынешнем сезоне Косторная выступила на трёх международных соревнованиях. На этапе Гран-при в канадском Ванкувере (Skate Canada) и «челленджере» в финском Эспоо (Finlandia Trophy) она заняла третье место, на соревнованиях в Гренобле (Internationaux de France) завоевала серебро, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Чемпионат России 2022 года по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря.

Ранее канадский хореограф Эшер Хилл предположил, что российская фигуристка Камила Валиева завоюет золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в женском одиночном катании. В эфире CBS Sports эксперт заявил, что ученицу Этери Тутберидзе можно назвать «новым феноменом» в фигурном катании.