Косторная прогрессирует, но дотянуться до соперниц ей не удастся

Во французском Гренобле стартовал пятый этап Гран-при. В отличие от предыдущего старта в Японии, российское представительство в женских соревнованиях во Франции было мощным — Анна Щербакова, Алёна Косторная, Ксения Синицына. Ожидалось, что именно наши фигуристки распределят между собой места на пьедестале. Так оно и произошло. По итогам короткой программы пьедестал наш. Рассказываем, как женщины открыли соревнования в Гренобле.

Очаровательная «Колыбельная»

Первой из российских фигуристок открывала соревнования Ксения Синицына. После этапа Гран-при в США мы уже отмечали, как уверенно и достойно фигуристка ворвалась в нынешний сезон. И это с учётом того, что из-за непростой травмы фигуристка не выступала больше года.

В Гренобле Ксения выглядела даже лучше, чем в Лас-Вегасе. Трогательная программа под «Колыбельную» Чайковского, которую точно можно назвать одной из лучших программ сезона, была исполнена ещё более проникновенно и чисто. Контент у фигуристки остался прежним: двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп. Зато улучшилась непрыжковая часть номера: вращения — четвёртый уровень, дорожка шагов — третий. В итоге за свой прокат фигуристка получила 69,89 балла. Достойный результат.

После соревнований в США заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила прокаты Синицыной с прокатами маленького ребёнка. Сегодня Ксения не выглядела как ребёнок.

Косторная возвращается

Спустя два года Косторная вернулась в Гренобль. В сезоне-2019/20 Алёна блистала. Причём начала она свой победный путь как раз с турнира в Гренобле. Это был её первый взрослый этап Гран-при. Несмотря на статус соревнований, фигуристка была прекрасна во Франции и заняла заслуженное первое место. За эти два года изменилось многое. Алёна уже давно не блистает на льду. Наоборот, действующая чемпионка Европы имеет все шансы пролететь мимо финала нынешней серии и Олимпиады...

Однако стоит признать, что возвращение в Гренобль ей явно пошло к лицу. Костотрная выдала лучший прокат в короткой в нынешнем сезоне. Да, чтобы всё получилось, фигуристке пришлось отказаться от тройного акселя, который пока далёк от идеального состояния. Конечно, в перспективе без этого элемента выиграть что-либо будет невозможно, но здесь и сейчас такое решение, можно сказать, было оправданно.

Косторная в короткой программе исполнила чистейший дупель (на плюсы), тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Удачно выполнив техническую часть, фигуристка поймала кураж и откатала оставшуюся часть программы на очень высоком уровне (для нынешней себя). Четвёртый уровень за все вращения, третий уровень — за дорожку. Алёна превзошла свой прокат в Канаде. Даже компоненты на этот раз были на целый балл выше, чем в Ванкувере.

В Гренобле мы наконец увидели лёгкую, куражную Алёну. Алёну, которая получает удовольствие от своего выступления. К слову, New York, New York — это всё-таки стопроцентное попадание. Не зря ей тренеры меняли программу.

Получила удовольствие от выступления не только Алёна, но и зрители, присутствовавшие на трибунах. Они несколько минут восторженно рукоплескали действующей чемпионке Европы. 76,44 балла — Косторная прогрессирует, но пока даже этого недостаточно.

Премьера Щербаковой

Интерес к этапу Гран-при во Франции был в том числе подогрет анонсом предстоящей премьеры короткой программы действующей чемпионки мира. В этом сезоне смена программ тренерским штабом Этери Тутберидзе активно продвигается в массы. Какие бы то ни было изменения по ходу сезона не есть самая приятная вещь. Однако за перемену короткой программы Анны Щербаковой ТШТ нужно сказать огромное спасибо.

Прежняя композиция под восточные мотивы вообще себя не оправдала. Да, изначально тренерский штаб ставил перед собой цель отойти от трагическо-романтических образов и попробовать нечто новое. Однако проблема состояла в том, что восточная программа (вкупе с нелепым оранжевым костюмом) совсем не шла фигуристке. Эксперименты и новые образы — это здорово, но не в олимпийский сезон.

Теперь Щербакова будет выступать под Dangerous Affairs by Inon Zur. Первые впечатления от номера такие: это нетривиально, это интересно, это сложно (в композиции очень много акцентов, резких переходов, высокий темп), но это в то же время невероятно захватывающе. Интересно будет поглядеть на действующую чемпионку мира, когда она полноценно «вкатит» этот номер.

Что касается всего остального. Тот прокат фигуристки получился чистым, хорошим, как и обычно. Единственное, смутил отказ Анны от фирменного каскада тройной лутц — тройной риттбергер — прицепила к лутцу тулуп в три оборота. Но даже это обстоятельство не позволило ни одной фигуристке приблизиться к ней.

В произвольной программе с четверными прыжками Щербакова обеспечит себе ещё больший отрыв. Скриньте.