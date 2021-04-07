Косторная порадовалась возвращению к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/21c9b65a-97e8-11eb-8c50-96000091f725_660.jpg Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Косторная объяснила, почему решение о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе оказалось для неё верным. По её словам, она вернулась домой.

Я чувствую, что нахожусь на своём месте, там, где должна быть, — отметила 17-летняя спортсменка в эфире Первого канала.

Решение вернуться Косторная приняла в марте, после того, как в финале Кубка России оказалась только на шестом месте, что не позволило ей отправиться на чемпионат мира. В академию Евгения Плющенко она переходила в начале сезона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская назвала причину ухода фигуристки Алёны Косторной из академии её супруга Евгения Плющенко. По её словам, спортсменка приходила в «Ангелы Плющенко» к тренеру Сергею Розанову, но когда их отношения ухудшились, решила вернуться в группу Тутберидзе. Она добавила, что сообщать об уходе Косторной от Розанова никому не интересно, поэтому все пишут, что фигуристка ушла от Плющенко, хотя это не так.