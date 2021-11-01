Опубликовано видео показательного номера Косторной на Гран-при Канады

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В Сети появилась видеозапись показательного выступления российской фигуристки Алёны Косторной на Гран-при Канады (Skate Canada). Видеозапись представлена на официальном YouTube-канале Первого канала.

Спортсменка исполнила показательное выступление под саундтрек из популярной киносаги «Сумерки».

На Гран-при Канады Косторная набрала 75,58 балла в короткой программе, а также 138,96 балла в произвольной, что в сумме позволило ей показать результат в 214,54 балла. Спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив соотечественницам Елизавете Туктамышевой (232,88) и Камиле Валиевой (265,08).

Косторная является победительницей Гран-при сезона-2019/20, а также чемпионкой Европы 2020 года в Граце.

Ранее сообщалось, что было представлено видео показательного выступления Камилы Валиевой на Skate Canada. Подопечная Этери Тутберидзе выступила под композицию Shutting Down Grace’s Lab из кинофильма «Аватар». Также в ходе проката она продемонстрировала отрывок из собственной произвольной программы «Болеро».