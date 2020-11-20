Косторная отказалась от тройного акселя в произвольной программе Гран-при

https://static.news.ru/photo/13b122d6-2b98-11eb-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алёна Косторная, захватившая лидерство после исполнения короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, заявила, что не станет включать тройной аксель в произвольную программу.

По её словам, этот элемент ещё не отработан, поэтому рисковать в «Мегаспорте» она не намерена.

Нет, пробовать его пока не будем, надо наработать. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Считаю, что лучше чисто откатать с теми же тройными прыжками, не выпрыгивая из штанов, чем я буду ужасно падать, — цитирует спортсменку Sport24.ru.

Произвольная программа у женщин пройдёт в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» 21 ноября, начало — в 19:10. Алёна Косторная, заработав в короткой программе 78,84 балла, пока лидирует на этапе Гран-при в Москве. Второе место занимает Елизавета Туктамышева (74,70), третье — Александра Трусова (70,81).

Ранее NEWS.ru сообщал, что короткая программа была исполнена Косторной прекрасно. Как итог — промежуточное первое место. Вряд ли чемпионке Европы удастся сохранить преимущество после произвольной программы. И дело здесь не столько в ещё достаточно сыром произвольном номере фигуристки, сколько в факторе присутствия Трусовой.