Косторная отказалась обсуждать возможное возвращение в группу Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/3151ef7c-7c39-11eb-9cf0-96000091f725_660.jpg Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

17-летняя российская фигуристка Алёна Косторная не стала опровергать или подтверждать своё возвращение в группу Этери Тутберидзе.

Эту тему я просто не обсуждаю, — заявила фигуристка РИА Новости.

В группу Евгения Плющенко спортсменка перешла летом.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, работавшая в академии Евгения Плющенко, отказалась от дальнейшего сотрудничества с фигуристом. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники. Причиной ухода стала занятость экс-фигуристки в других проектах. Между ней и Плющенко не было никаких конфликтов. Отмечается, что Ильиных уволилась по собственной инициативе.

Как писал NEWS.ru, текущий сезон для Алёны Косторной завершён. Фигуристка заняла шестое место на финале Кубка России и не попадёт на чемпионат мира. Этот сезон откровенно не задался у спортсменки, которая появлялась на чемпионатах всего несколько раз и вызывала у экспертов множество вопросов.