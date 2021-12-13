Косторная о травме: мне запрещено что-либо комментировать

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная призналась, что ей запрещено делиться какой-либо информацией относительно своего состоянии. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» она призналась, что ей нельзя давать комментарии насчёт сообщений о травме кисти.

Я ничего говорить не буду. <…> Мне не разрешено что-либо комментировать, — сказала Косторная.

13 декабря в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Косторная пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за травмы. Впоследствии в СМИ появилась информация, что спортсменка повредила кисть.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что травма может негативно повлиять на карьеру Косторной. Прославленная спортсменка заявила, что Алёна выбыла из борьбы за путёвку на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что двукратный призёр зимних Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин считает, что пропуск чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёной Косторной чемпионата России в Санкт-Петербурге крайне негативно скажется на её шансах выступить на Олимпиаде в Пекине. По его словам, дополнительного отбора в сборную России проходить не будет.