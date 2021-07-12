Косторная исполнила прыжок ультра-си перед контрольными прокатами сборной

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная исполнила прыжок ультра-си на тренировке перед контрольными прокатами сборной России. Видео с тренировки появилось на странице «Kingdomfk» в Instagram.
На видео фигуристка исполняет сольный тройной аксель. В прошлом сезоне, когда фигуристка выступала под руководством Евгения Плющенко, она прыгала только двойной аксель. Вернувшись в группу Этери Тутберидзе, ей удалось восстановить прыжок.
Контрольные прокаты сборной России пройдут 11-12 сентября в Челябинске.
Ранее сообщалось, что бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова определилась с музыкой для программ в новом сезоне.