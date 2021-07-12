Косторная исполнила прыжок ультра-си перед контрольными прокатами сборной

Фото: aliona_officialnew/instagram.com

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснилась за очередное совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан после финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Своими мыслями украинка поделилась на странице в Instagram.

Скандал разгорелся, когда Магучих и Ласицкене сфотографировались вместе на Олимпиаде в Токио. Подобный жест украинской спортсменки был негативно воспринят на родине. После ОИ Магучих пришлось провести разъяснительную беседу с замминистра...