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Косторная исполнила прыжок ультра-си перед контрольными прокатами сборной

11:50, 10 сентября 2021
Косторная исполнила прыжок ультра-си перед контрольными прокатами сборной Алёна Косторная Фото: aliona_officialnew/instagram.com
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Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная исполнила прыжок ультра-си на тренировке перед контрольными прокатами сборной России. Видео с тренировки появилось на странице «Kingdomfk» в Instagram.

На видео фигуристка исполняет сольный тройной аксель. В прошлом сезоне, когда фигуристка выступала под руководством Евгения Плющенко, она прыгала только двойной аксель. Вернувшись в группу Этери Тутберидзе, ей удалось восстановить прыжок.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 11-12 сентября в Челябинске.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова определилась с музыкой для программ в новом сезоне.

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