https://static.news.ru/photo/66e6bd56-1962-11ea-b97d-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Фигуристки Алёна Косторная и Анна Щербакова рассказали, что для них стало самым тяжёлым в финале Гран-при. Воспитанницы Этери Тутберидзе заняли в Турине две верхние ступеньки пьедестала почёта.

Самым тяжёлым, наверное, было собраться на произвольную (программу. — NEWS.ru), — отметила Косторная в интервью «Газете.Ru».

Щербакова согласилась с коллегой и добавила, что также трудность заключалась в том, «чтобы показать ту работу, которая была проделана».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алёна Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов. Оценка 17-летней спортсменки за прокат произвольной программы составила 162,65 балла, что дало общую оценку за два выступления в Турине 247,59 балла! Результат Косторной, который превзошёл предыдущий рекорд другой россиянки — Александры Трусовой (241,02), позволил ей выиграть Гран-при.