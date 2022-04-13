Костомаров усомнился в словах Авербуха о приостановке «Ледникового периода»

Никто не может с уверенностью утверждать, что хореограф Илья Авербух приостановил шоу «Ледниковый период», заявил «Газете.Ru» фигурист Роман Костомаров. По его словам, даже если Авербух сам об этом сообщил, то это не означает, что так оно и будет.

Мы ничего не знаем. Никто не может уверенно сказать, остановил он шоу или не остановил. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра, а уж тем более через несколько месяцев. Если он сейчас так сказал, не факт, что так оно и будет, — сказал Костомаров.

Ранее чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода». Он сообщил, что ближайшей осенью не будут снимать телешоу. При этом хореограф отметил, что поводом для этого не является его тренерская деятельность. По его словам, он по утрам тренирует, а по вечерам работает в прежнем режиме.

В последние годы Авербух работал хореографом и постановщиком в шоу «Ледниковый период». Шоу выходило в эфире Первого канала с 2007 года.

8 апреля Илья Авербух рассказал о начале своей тренерской работы. Бывший спортсмен отметил, что его занятия будут проходить в школе тренера Нины Мозер.