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Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 метров вольным стилем

06:27, 29 июля 2021
Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 метров вольным стилем Климент Колесников Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Россиянин Колесников проплыл 100-метровку вольным стилем с третьим результатом. Победу одержал американец Кейлеб Дрессель, который сразу захватил преимущество и не позволил никому даже приблизиться к себе.

Также на дистанции 200 метров баттерфляем победила китаянка Юйфэй Чжан, а россиянка Светлана Чимрова не смогла посражаться за победу, заняв лишь пятое место. Для Колесникова это второе серебро на токийских соревнованиях. Раньше он был вторым за Евгением Рыловым на той же дистанции на спине.

Как сообщалось ранее, российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в мужской эстафете 4×200 метров.

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