NEWS.ru изучает растущий на глазах список отменённых или перенесённых из-за пандемии коронавируса чемпионатов, турниров и прочих состязаний, выделяя среди них те, которые могли бы стать триумфальными для российских атлетов или по крайней мере принести им призовые места и медали.

Большунов и Репилов успели взять трофеи, фигуристы — нет

Сразу оговоримся: о громадных финансовых потерях речь здесь вести не имеет смысла, поскольку и так понятно, какие издержки несут организаторы несостоявшихся или временно отложенных соревнований. Надо ведь учитывать и тот факт, что болельщикам, уже купившим билеты на эти состязания, необходимо вернуть деньги. А это только усугубляет ситуацию.

На дворе середина марта, а это значит, что в зимних видах спорта сезон подошёл к концу. По популярным в зимних дисциплинах Кубкам мира коронавирус не успел нанести сокрушительный удар: большинство этапов уже проведены, и даже отмена одного-двух стартов существенно не повлияет на расклады в общем зачёте. А кое-где обладатель Хрустального глобуса и вовсе определился досрочно — как, например, россияне Александр Большунов в лыжных гонках и Роман Репилов в санном спорте.

Сложнее обстоит дело с теми видами спорта, где главные турниры сезона — чемпионаты мира — ещё не состоялись. И вот здесь российские спортсмены и болельщики получают мощнейший удар под дых, лишившись возможности участвовать, побеждать и радоваться завоёванным медалям на мировых первенствах по фигурному катанию (должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта) и по хоккею с мячом (Иркутск, 29 марта — 5 апреля). Очевидно, что на обоих состязаниях наши сборные были в первых рядах претендентов на победу.

Роман Репилов kristen-images.com/Michael Kri/Global Look Press

В этом же ряду рискует оказаться и чемпионат мира по хоккею с шайбой, но его могут спасти поздние сроки проведения — с 8 по 24 мая. Хотя Цюрих и Лозанна, которые должны его принять, как и вся остальная Швейцария, нынче уже тоже находятся на «осадном положении», отменив все спортивные мероприятия до 15 марта.

Впрочем, никто не знает, какой будет эпидемиологическая обстановка в центре Европы спустя два месяца. Да и российская сборная в последние годы стабильно до золотых медалей на мировых первенствах не добиралась, поэтому далеко не факт, что сумеет нарушить эту традицию в нынешнем году — даже если коронавирус отступит и позволит провести турнир в Швейцарии.

Если продолжить хоккейную тему, то надо отметить, что наш клубный чемпионат — Континентальная хоккейная лига — пока противостоит смертельной инфекции. Конечно, без потерь не обошлось (уже объявлено, что домашние матчи московских клубов — ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», а также казахстанского «Барыса» состоятся без зрителей), но, по крайней мере, игры плей-офф проходят по заранее установленному графику. Хотя нет никакой гарантии, что завтра или послезавтра ситуация в корне не изменится.

Баскетболисты, легкоатлеты и штангисты — в списке «жертв» вируса

А вот баскетболу (плавно переходим к летним видам спорта) повезло меньше: сначала руководство Евролиги объявило об отмене отдельных матчей — в частности в Милане, являющемся, как все итальянские города на севере страны, одним из очагов эпидемии в Старом Свете, — а затем и вовсе приостановило турнир. Главный вопрос — на какой срок? Оставшиеся шесть туров регулярного чемпионата были втиснуты в расписание с учётом игр национальных чемпионатов, на начало апреля ранее запланировали четвертьфинальные серии плей-офф до трёх побед, растянутые на три недели, а «Финал четырёх» должен был состояться с 22 по 24 мая в немецком Кёльне. Если сейчас Евролига возьмёт паузу даже лишь на пару недель, всё это расписание полетит в тартарары.

Правда, следует отметить, что после прошлогодней триумфальной победы в Евролиге нынешний московский ЦСКА сознательно перешёл на «энергосберегающий режим», сократив бюджет и несколько ослабив состав, что не замедлило сказаться на результатах. Сейчас «армейцы» идут на пятом месте в таблице регулярного чемпионата Евролиги и, скажем прямо, имеют не так много шансов выиграть «Финал четырёх». Хотя попадут в него почти наверняка. Вот только когда им доведётся там сыграть, не знает никто.

Впрочем, за океаном, где, казалось, страшная эпидемия ещё не успела распространиться в таких масштабах, как в Азии и Европе, тоже останавливают чемпионаты крупнейших лиг. Уже сделала это Национальная баскетбольная ассоциация, на очереди — Национальная хоккейная лига...

Живого места не осталось на многострадальных российских лёгкой и тяжёлой атлетике. Казалось, только-только оба «медалеёмких» вида спорта выходят из допингового кризиса — так по ним наносит свой удар пресловутый коронавирус. Легкоатлетический чемпионат мира в закрытом помещении, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесён на следующий год. А европейское первенство штангистов пока у Москвы никто не отобрал, но его «подвинули» ровно на два месяца: с 13–21 апреля на 13–21 июня.

Разумеется, в этих заметках нельзя было обойти вниманием футбол. В России этот вид спорта, если сравнивать с ведущими европейскими лигами, сейчас живее всех живых. В Италии и Испании национальные чемпионаты уже приостановлены, во Франции принято решение проводить матчи без зрителей. На этом фоне аналогичные ограничения, касающиеся игр только в Москве, выглядят безобидными мерами. И если количество подхвативших коронавирус в России не начнёт расти в геометрической прогрессии, Российская премьер-лига вполне может доиграть текущий сезон до конца.

Европейский футбол и олимпийское движение — на грани коллапса

Тем не менее в глобальном плане европейский футбол оказался на грани коллапса. Даже представить страшно, какие последствия может повлечь за собой объявленная буквально сегодня приостановка Лиги чемпионов и Лиги Европы — а в обоих турнирах сейчас в самом разгаре решающие игры на стадии плей-офф. Вкупе с поставленными на бессрочную паузу чемпионатами топ-лиг скомканная концовка европейского сезона непременно ударит и по главному событию футбольного года — чемпионату Европы. Это уже не говоря о том, что турнир сам по себе могут отменить, если к началу мая пандемия коронавируса не пойдёт на спад.

Мог ли прежний президент УЕФА Мишель Платини представить, с какими проблемами столкнётся его креативная затея — отпраздновать 60-летие проведения европейских первенств уникальным турниром, который пройдёт не в одной-двух странах, а сразу в двенадцати? Теперь, когда государства спешно закрывают границы от соседей в отчаянных попытках поставить хоть какие-то заслоны на пути смертельного вируса, эта благая идея выглядит злой насмешкой над европейским футболом...

Мишель Платини Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уже вовсю слышны предложения перенести Евро-2020 на следующее лето, но тогда сразу возникает куча вопросов. А как тогда проводить отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, запланированные на те сроки, которые займёт отложенный континентальный турнир? Как планировать календарь игр национальных первенств в разных странах с учётом того, что ещё и ЧМ в Катаре пройдёт не летом 2022 года, а в ноябре-декабре? Куда в таком случае задвинутся европейские клубные турниры, для которых совсем не останется окон в международном календаре?

Но если в футболе на европейском уровне что сборной России, что нашим клубам мало что светит, то перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио может нанести сокрушительный удар по мировому спорту и, естественно, по российскому в том числе. Причём в данном случае речь идёт не о годичной отсрочке, а о переносе на два года. Оснований для этого масса: от чисто медицинских показаний (Япония находится рядом с главным очагом эпидемии коронавируса — Китаем, значит, является зоной повышенного риска) до спортивных факторов. Ведь сейчас откладываются или отменяются квалификационные олимпийские турниры практически во всех видах спорта. А когда их проводить, если до Игр остаются считаные месяцы?

А теперь представьте, каково будет пережить двухлетнюю паузу в олимпийском цикле российским атлетам, на которых в последние годы и так свалился тяжкий груз допинговых скандалов. Неудивительно, если многие из них либо вовсе закончат карьеру, либо примут решение поменять спортивное гражданство.

Вывод очевиден: пандемия коронавируса (а Всемирная организация здравоохранения уже официально использует этот термин вместо «эпидемии») ставит на грань катастрофы весь мировой спорт. И российский здесь, увы, не исключение.