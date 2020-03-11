12 марта в Финляндии стартует предпоследний этап Кубка мира по биатлону, который может оказаться крайним в этом сезоне. Есть ли шансы у Мартена Фуркада против Йоханнеса Бё, и хватит ли запаса прочности Доротее Вирер? Разбираемся в хитросплетениях борьбы за Кубок мира и шансах россиян в последних гонках сезона.

Бё уже обошёл Фуркада

И хотя чемпионат мира с его интригами и скандалами остался далеко позади, российские биатлонисты снова не радуют результатами, а разбушевавшийся коронавирус портит один спортивный праздник за другим, в концовке сезона ещё живёт главная интрига. Борьба за Кубок мира и у мужчин, и у женщин только обострилась после чешского этапа. Мартен Фуркад на спринт в Контиолахти формально выйдет в жёлтой майке лидера, однако по факту лидерство он уже утратил.

Дело в том, что в конце сезона по два худших результата у каждого спортсмена будут вычитаться. Таким образом француз потеряет 56 очков, а его главный соперник Йоханнес Бё — ни одного, так как он уже пропустил несколько гонок в январе. Именно норвежец остаётся теневым лидером, опережая противника на 13 баллов и при этом находясь в умопомрачительной форме. Похоже, французу придётся расстаться с мечтой о восьмом глобусе и склонить колено перед новым королём биатлона, который может пропускать этапы, сборы в горах и всё равно потом забирать своё.

Доротея Вирер имеет хорошие шансы отстоять прошлогодний титул, однако её отрыв в 69 очков в реальности вдвое меньше, так как преследовательницы Тириль Экхофф и Ханна Эберг вычетов не получат, а у Доро от былого превосходства останется только 34 балла. Для пяти оставшихся гонок — сущая ерунда, а поскольку форма итальянки в последних стартах пошла на спад у неё есть серьёзный повод для беспокойства.

Мартен Фуркад Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Вирер и Фуркада спасёт коронавирус

Тем временем тревожные новости приходят из Норвегии. Власти страны, где число заражённых пошло уже на сотни, запретили проведение мероприятий с числом участников более 500. Большой биатлонный караван может в эту цифру не вписаться, даже если закрыть доступ на арену болельщикам и журналистам. В настоящий момент Международный союз биатлонистов проводит консультации, по результатам которых должно быть принято окончательное решение. Вариантов здесь может быть три:

1. Провести этап в Холменколлене с самыми серьёзными ограничениями;

2. Остаться ещё на неделю в Контиолахти и завершить сезон соревнованиями в Финляндии, благо снега ещё на неделю хватит, а коронавирус до Северной Карелии пока не добрался;

3. Отменить этап полностью.

Последний шаг наверняка оставит массу недовольных и протестующих. Если Экхофф и Эберг не хватит пары очков, чтобы догнать Вирер, они вправе будут сетовать на несправедливость, а тот же Фуркад может потребовать отменить и очковые вычеты, а потому снова останется на вершине. Это был бы худший вариант в интересах спорта, но и усмешка судьбы в лицо IBU, лишившего Россию финального этапа Кубка мира.

Распоряжение мэра Москвы об обязательном карантине на 14 суток для лиц, прибывающих из стран со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-2019, ввело в ступор президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

Мы рассматриваем различные варианты участия или снятия. Возможно, в случае проведения поедем частично, чтобы не терять квоты на будущий год, — заявил он в интервью РИА Новости .

Видимо, ему некому объяснить, что распоряжение касается только Москвы и москвичей, к которым в команде относятся лишь Матвей Елисеев и Карим Халили, а остальные могли бы разъехаться по домам из Санкт-Петербурга.

Россия поборется с Украиной за максимальную квоту

Участие Александра Логинова в финском этапе Кубка мира до последнего момента находилось под вопросом. В Нове-Место он провалил спринт и не мог присоединиться к последним двум гонкам из-за проблем со здоровьем. Решение об участии в финском этапе принималось по самочувствию в последний момент, однако уже точно известно, что он станет для Александра последним в этом сезоне.

Для остальных россиян любая награда будет сродни чуду. Наибольшие шансы на успех в смешанных эстафетных дисциплинах, где крайне важно бороться за очки в Кубок Наций, особенно для женской команды. Россиянки пока удерживают пятое место, позволяющее выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в шесть спортсменок, однако всего 104 балла уступают набравшие ход украинки. Исход борьбы с соседями определят две спринтерские гонки и две смешанные эстафеты: классическая и одиночная.