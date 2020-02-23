Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене чемпионата мира по шорт-треку, который должен был пройти с 13 по 15 марта 2020 года в южнокорейском Сеуле, из-за увеличения пострадавших коронавирусом.
Органы города Сеула распорядились закрыть ледовый каток Мокдон и отменить все запланированные соревнования, — сообщает пресс-служба ISU.
На данный момент вирусом поражены более 81 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд считает необходимым рассмотреть вопрос отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в конце мая, если ситуация не будет улучшаться.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен