Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Перенесённый из Эстонии в Белоруссию чемпионат Европы по биатлону откроется 26 февраля четырьмя гонками. В них будет разыграно два комплекта наград в суперспринте.

Сначала на территории спорткомплекса «Раубичи» под Минском состоятся два квалификационных старта — у мужчин (начало в 13:00 мск) и женщин (15:00). Затем лучшие спортсмены разыграют медали в финалах — мужчины...