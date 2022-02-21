Король лыж, допинг Валиевой и рекорд России: чем запомнится Олимпиада-2022

Зимние Олимпийские игры в Пекине — всё. И, пожалуй, более безумной Олимпиады не было очень давно. Допинг, коронавирус, рекорды, исторические достижения — чего только ни произошло за 16 дней в Пекине. Выбираем самые главные события XXIV Олимпийских игр.

Коронавирус — один из главных участников Игр

Когда казалось, что коронавирус стал неотъемлемой и какой-то даже привычной частью жизни, наступили Олимпийские игры в Пекине и заставили подумать об обратном. Так получилось, что соревнования в столице Поднебесной совпали с пиком нового штамма вируса. Это обстоятельство очень сильно повлияло на формирование многих команд. К сожалению, в итоге не все сборные смогли подойти к Олимпиаде в сильнейших составах. Так, например, из сборной России выбыли такие лидеры, как призёр Пхёнчхана по скелетону Никита Трегубов, трёхкратный чемпион мира саночник Роман Репилов, самый опытный фигурист в национальной команде Михаил Коляда.

Так же и в других сборных. Коронавирус оставил команду Австрии без лучшей в мире прыгуньи с трамплина Мариты Крамер, лыжная бригада из Норвегии чуть ли не всем составом ушла на карантин перед Олимпиадой. В итоге до начала Игр восстановиться успели не все. Ситуация была настолько плачевной, что на женскую лыжную эстафету хотели было поставить биатлонистку Тириль Экхофф из-за отсутствия людей.

Отдельного упоминания требуют меры предосторожности в Пекине, которые на фоне всего этого безумия достигли каких-то абсурдных форм. Самый яркий пример — это хоккейный матч между женскими сборными России и Канады, когда спортсменки вышли на лёд в медицинских масках. Такого сумасшествия спортивный мир ещё не видел.

Одним словом, коронавирус не просто сильно спутал карты многих команд, но и стал один из главных «участников» всей Олимпиады.

Александр Большунов Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Триумф Большунова

Без всяких сомнений главным героем в составе сборной России стал Александр Большунов. Сан Саныч изначально ехал на Олимпиаду в статусе одного из лидеров сборной. Было очевидно, что российский лыжник, который на Играх в Пхёнчхане взял четыре награды (три серебра и одну бронзу), поборется в Пекине за медаль высшей пробы. Однако мало кто думал, что выступление Большунова в Пекине получится настолько триумфальным. Российский лыжник завоевал в итоге три золота, одно серебро и одну бронзу.

Первое золото было добыто в первой же гонке — в скиатлоне, когда российский лыжник на классе оторвался от опытнейшего Иво Нисканена и с большим преимущество финишировал первым. Второе золото Большунов взял со своими партнёрами по команде в эстафете 4 × 10 км. Это победа стала исторической для сборной России. Ранее российская команда никогда не выигрывала лыжную эстафету. Последняя победа принадлежит советской сборной и датируется 1980 годом.

Последнее золото Большунов завоевал в марафоне. Из-за плохой погоды дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км. Впрочем, даже сокращённый формат не помог многим участникам гонки. Так, Йоханнес Клебо — один из фаворитов марафона — взял и просто-напросто сошёл с дистанции. А вот Сашу Большунова никакие погодные трудности не остановили. Он спокойно финишировал и взял своё третье золото. После гонки спортсмен даже негодовал, что дистанцию сократили, — ему хотелось стать первым на 50 км. Впрочем, с сокращённой дистанцией или без Саша всё равно является настоящим «королём лыж» (взял золото в двух самых протяжных гонках) и героем страны.

Вообще вся лыжная команда России провела соревнования на очень высоком уровне. Четыре из шести золотых медалей принесли именно лыжники. Всего их усилиями было добыто 11 наград (из 32). Они внесли самый внушительный вклад в медальный зачёт сборной.

Камила Валиева Enrico Calderoni/AFLO/Global look Press

Допинговый кошмар

Фигуристка Камила Валиева ехала на Олимпиаду в Пекин в статусе чуть ли не главной звезды сборной России.15-летняя ученица Этери Тутберидзе являлась безоговорочным фаворитом в женских соревнованиях. За неделю до старта Олимпийских игр в победе Валиевой не сомневался ровным счётом никто. Помешать этому могли только если какие-то непредвиденные обстоятельства. И они произошли.

После командного турнира по фигурному катанию (его выиграла сборная России) выяснилось, что кто-то из наших атлетов сдал положительный допинг-тест. Ею стала Камила Валиева. Допинг-проба, взятая 25 декабря 2021 на чемпионате России, показала наличие в организме запрещённого препарата триметазидин. И понеслась. Разбирательства, отстранение от Игр, апелляции высших спортивных инстанций, судебные заседания (одно из которых длилось аж семь часов). Спортивному арбитражному суду (CAS) всё-таки удалось отстоять право спортсменки на выступление в личном турнире. Однако к этому моменту фигуристка была уже сломана. Провал в произвольной программе это подтвердил.

Фигуристка, которая ехала, чтобы побеждать, осталась вне топ-3. Это стало настоящей трагедией всей Олимпиады.

К сожалению, на этом история не закончена. Разбирательство по делу Валиевой ещё только предстоит.

Li An/XinHua/Global Look Press

Безликая сборная

В Пекин наша хоккейная дружина ехала в статусе действующих олимпийских чемпионов. И на этот раз от хоккеистов ждали только победы. По крайней мере все возможные усилия для достижения этой цели были предприняты: Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила чемпионат, хоккеисты были заранее собраны в Новогорске, даже на борт представители «Красной машины» не захотели сесть с остальными спортсменами, дабы не заразиться коронавирусом не дай бог. Однако вся подготовка и все меры предосторожности не помогли — мы поиграли в финале финнам.

Вообще, поражение и вылет команды Алексея Жамнова с Олимпиады должен был состояться ещё раньше. Однако до поры до времени нашей сборной при совершенно тусклой игре сопутствовала удача. Это было и на групповом этапе, и в плей-офф, когда мы снова попали на датчан, и в полуфинале со Швецией. И даже сам факт того, что Словакия выбила США в четвертьфинале сыграл нам на руки. В противном случае сборная Финляндии ждала бы нас уже в полуфинале и тогда всё могло бы закончиться для нашей команды намного раньше. Но мы в итоге доползли до финала. И вот там нас уже удача покинула.

Впрочем, надо признать, что серебряные медали Олимпиады при блеклой игре нашей сборной — хороший результат.