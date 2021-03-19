«Контент 18+»: на что претендует Туктамышева на чемпионате мира

Елизавета Туктамышева спустя шесть лет возвращается на чемпионат мира. Претендовать на золото и серебро первенства в Стокгольме она может где-то в параллельной вселенной, а вот бронза — вполне реальный результат для Императрицы фигурного катания. Какие факторы для этого должны сойтись воедино, рассказывает NEWS.ru.

Как мы уже выяснили, первое и второе места на чемпионате мира будут разыгрывать между собой две российские фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова. А вот на бронзу претендует большее количество людей. Помимо Лизы в этом списке есть японки Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. Подопечная Алексея Мишина может как обойти всех соперниц, так и проиграть им.

Всё в руках Лизы?

Невероятно, но факт: чтобы попасть в призёры чемпионата мира, Туктамышева должна выдать два максимально чистых проката. Способна ли это сделать Лиза? Вполне. Вспомните командный чемпионат мира 2019 года, на котором фигуристка показала два лучших по сей день результата в своей карьере. В короткой набрала 80,54 балла, в произвольной — 153,89. В принципе, в этом году у фигуристки уже был один весьма удачный старт — Гран-при России, на котором ей почти удалось приблизиться к баллам командного первенства.

Нелишним будет отметить и то, что на турнире в Фукуоке у Лизы был слабее контент: она исполняла только два тройных акселя. Сейчас в программах Туктамышевой три акселя в три с половиной оборота. При безошибочном прокате суммарная оценка может вырасти.

Впрочем, одного безошибочного проката будет недостаточно. Лизе необходимо продемонстрировать в Стокгольме сбалансированное катание, где и контент, и компоненты (вторая оценка в фигурном катании) будут в равной степени исполнены на хорошем уровне. И если со своей технической частью Туктамышева способна справиться, то компоненты вызывают беспокойство.

Владение коньком, вращения, подача программы (ряд критериев, по которым формируется оценка) — то, в чём фигуристка действительно уступает. Для понимания: большая часть соперниц Туктамышевой — Мияхара, Сакамото, Теннелл — едут на турнир в Стокгольм без элементов ультра-си. Однако за счёт баллов за компоненты они могут обойти Лизу.

Чтобы избежать этого нелепого и, наверное, самого обидного из всех возможных сценариев, Туктамышева должна откатать, как говорится, без сучка и задоринки. С пониманием того, что любая, даже малейшая помарка в технике будет проецироваться на вторую оценку. У фигуристки в этом сезоне очень стильные и современные программы. Если Елизавета поймает кураж (а по-другому и быть не может — она в 24 года вернулась на чемпионат мира!), то у неё есть шанс произвести впечатление на судей.

Они будут строги, немного предвзяты (кто захочет отдавать весь пьедестал русским?), но Туктамышева не должна обращать на это внимание. Её задача сделать всё так, чтобы судьи не имели возможности придраться. Достойный контент, харизма, взрослое катание, стильные программы — у Лизы действительно есть всё, чтобы побороться за бронзу.

Naoki Nishimura/AFLO SPORT/Global Look Press

Помощь от Кихиры

А теперь о грустном. Не всё, к сожалению, будет зависеть исключительно от Лизы. Положение фигуристки в данный момент очень сильно напоминает ситуацию со «Спартаком» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда вроде бы имеет гипотетические шансы на чемпионство, но теперь судьба золотых медалей зависит не только от неё.

Одна из соперниц россиянки Кихира на бумаге выглядит сильнее ученицы Мишина. В арсенале японки есть не только тройные аксели, но и четверной сальхов, а также баллы за компоненты, которые в разы превосходят Лизины. Если Кихира всё или почти всё откатает чисто, то пьедестал Туктамышевой не видать.

Ключевое слово в предыдущем предложении — «если». К нашему счастью, Кихира — главная звезда женского одиночного катания Японии — не славится стабильным прокатом. Если на внутренних турнирах ей ещё удаётся собраться, то большие старты — пока не самая сильная сторона 18-летней фигуристки. Можно вспомнить фиаско на чемпионате мира 2019 года, когда японка в родных стенах осталась без медалей.

Конечно, Туктамышева — тоже не Дарья Усачёва, которая в любой непонятной ситуации готова выдавать чистейшие прокаты, но на стороне Лизы опыт. Фигуристка знает, как выступать на больших турнирах и как их выигрывать, поэтому в психологическом плане она должна быть устойчивее.

При неудачном прокате Кихиры дорога к пьедесталу будет расчищена. И вот тогда всё будет зависеть только от Лизы.