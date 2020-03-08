Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 метров.
На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах на этой дистанции россиянка заняла четвёртое место. Первой стала Ирен Вюст из Нидерландов, второе место заняла Михо Такаги, третье — ещё одна представительница Нидерландов Мелисса Вейфье.
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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