https://static.news.ru/photo/28ede932-614e-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Евгения Лаленкова Фото: SCS/Soenar Chamid/Global Look Press

Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 метров.

На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах на этой дистанции россиянка заняла четвёртое место. Первой стала Ирен Вюст из Нидерландов, второе место заняла Михо Такаги, третье — ещё одна представительница Нидерландов Мелисса Вейфье.

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.