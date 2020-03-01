https://static.news.ru/photo/4bd5e55e-5bc6-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Евгения Лаленкова Фото: Matt Herp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская конькобежка Евгения Лаленкова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров в рамках чемпионата мира в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре.

Первое место заняла Ирен Вюст из Нидерландов, преодолев дистанцию за 1 минуту 53,89 секунды. Россиянка показала время 1 минута 54,85 секунды, третьей стала японка Нана Такаги (1.55,15).

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.