Российская конькобежка Евгения Лаленкова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров в рамках чемпионата мира в классическом многоборье, который проходит в норвежском Хамаре.
Первое место заняла Ирен Вюст из Нидерландов, преодолев дистанцию за 1 минуту 53,89 секунды. Россиянка показала время 1 минута 54,85 секунды, третьей стала японка Нана Такаги (1.55,15).
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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