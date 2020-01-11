https://static.news.ru/photo/60246aa2-355c-11ea-9d86-fa163e074e61_660.jpg Дарья Качанова (архивное фото) Фото: Natalie Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Дарья Качанова завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене.

Первое место заняла Ютта Лердам из Нидерландов, бронзовую медаль завоевала россиянка Екатерина Шихова.

Ранее российский спортсмен Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене. Кулижников преодолел дистанцию за 34,38 секунды. Серебро завоевал нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб (34,47), третье место занял ещё один россиянин Руслан Мурашов (34,59), писал NEWS.ru.