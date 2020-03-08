https://static.news.ru/photo/8136efbe-6156-11ea-ba0b-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Голикова Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

Российская конькобежка Ангелина Голикова по итогам сезона заняла второе место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 500 метров.

На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах Голикова завоевала золото на этой дистанции. Второй стала японка Нао Кодайра, третье место заняла австрийка Ванесса Херцог.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 метров. На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах на этой дистанции россиянка заняла четвёртое место.