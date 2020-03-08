Российская конькобежка Ангелина Голикова по итогам сезона заняла второе место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 500 метров.
На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах Голикова завоевала золото на этой дистанции. Второй стала японка Нао Кодайра, третье место заняла австрийка Ванесса Херцог.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 метров. На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах на этой дистанции россиянка заняла четвёртое место.
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