Фото: SCS/Soenar Chamid/Global Look Press

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный завоевали бронзу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в соревновании танцевальных дуэтов. Турнир проходит в Таллине.

Первое место заняли американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников, набрав по итогам двух программ 177,18 балла. Серебро завоевали Мария Казакова и Георгий Ревия, представляющие Грузию (176,19). Шанаева и Нарижный набрали...