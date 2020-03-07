Российская спортсменка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нидерландах.
Первое место заняла австрийка Ванесса Херцог, преодолев дистанцию за 37,319 секунды. Отставание Фаткулиной составило 0,02 секунды. Бронзу завоевала японка Нао Кодайра (+0,07).
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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