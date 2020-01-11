https://static.news.ru/photo/b90d9e5e-3476-11ea-aba8-fa163e074e61_660.jpg Ольга Фаткулина Фото: Soenar Chamid/sportfotografie.nl/Global Look Press

Российская спортсменка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Россиянка преодолела дистанцию за 37,40 секунды. Второе место заняла Ванесса Херцог из Австрии (37,49), бронзу завоевала ещё одна россиянка Ангелина Голикова (37,50).

Таким образом, количество медалей в копилке сборной России увеличилось до семи.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России занимает первое место в общем зачёте чемпионата Европы по конькобежному спорту 2020 года. Россияне в первый соревновательный день турнира завоевали пять медалей. Мужская и женская сборные взяли золотые медали в командном спринте. На дистанции 1500 метров серебряные медали получили Евгения Лаленкова и Денис Юсков. Бронзу на этой же дистанции завоевала ещё одна россиянка — Екатерина Шихова.