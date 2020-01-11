https://static.news.ru/photo/0ef0d0b6-3495-11ea-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Денис Юсков Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Россиянин Денис Юсков завоевал бронзовую медаль на дистанции 5 тыс. м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Первое место занял Патрик Руст из Нидерландов, преодолевший дистанцию за 6 минут 8,92 секунды, серебро завоевал его соотечественник Свен Крамер (+1,84). Отставание Юскова от победителя составило 3,34 секунды.

Ранее российский спортсмен Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене. Кулижников преодолел дистанцию за 34,38 секунды. Серебро завоевал нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб (34,47), третье место занял ещё один россиянин Руслан Мурашов (34,59), писал NEWS.ru.