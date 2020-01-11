Российский спортсмен Данила Семериков занял третье место в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене.
Первое место занял бельгиец Барт Свингс, второе — Арьян Струтинга из Нидерландов.
Всего россияне завоевали 17 медалей на чемпионате Европы, став вторыми в неофициальном медальном зачёте, уступив сборной Нидерландов.
Ранее российский спортсмен Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене. Кулижников преодолел дистанцию за 34,38 секунды. Серебро завоевал нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб (34,47), третье место занял ещё один россиянин Руслан Мурашов (34,59), писал NEWS.ru.
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