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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал слова тренера женской национальной команды по стрельбе Леонида Гурьева, который посетовал на плохие патроны, использовавшиеся во время этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Мы сейчас работаем над своими патронами, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо держат ветер. Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году уже первую партию таких...