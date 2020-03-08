https://static.news.ru/photo/71d95472-6155-11ea-a237-fa163e074e61_660.jpg Виктор Муштаков Фото: SCS/Soenar Chamid/Global Look Press

Россиянин Виктор Муштаков занял четвёртое место на дистанции 500 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах.

Победил японец Тацуя Синхама, второе место занял канадец Лоран Дюбрёй, бронзу завоевал ещё один представитель Японии Ямато Мацуи.

По итогам сезона в общем зачёте Кубка мира на этой дистанции Муштаков занял второе место, набрав за восемь этапов 433 очка. Лидером стал Синхама (483), третье место занял Дюбрёй (420).

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 метров. На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах на этой дистанции россиянка заняла четвёртое место.