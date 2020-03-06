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Российская велокоманда «Газпром-РусВело» заявила, что с пониманием относится к отмене гонок из-за распространения коронавируса.

Мы со всем пониманием относимся к ситуации с отменой гонок и полностью разделяем решение организаторов. Рассмотрев данную ситуацию с отменой гонок в марте, руководство команды решило, что будет целесообразно дать...