Союз конькобежцев России принял решение снять Павла Кулижникова с финала Кубка мира из-за травмы плеча, которую спортсмен получил в середине февраля на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США).
Состояние травмированного плеча стало хуже. Приняли решение не рисковать и снять спортсмена с финала Кубка мира, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России.
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.