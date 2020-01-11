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Французский биатлонист Мартен Фуркад, победивший в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе и вернувший себе лидерство в общем зачёте Кубка мира, прокомментировал свой успех.

Условия были сложные сегодня, все это видели. Я хотел лидировать в гонке на равнине и сделать задел. Доволен, как мне удалось провести гонку. Для меня это очень большое удовлетворение —...