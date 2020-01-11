Российский спортсмен Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене.
Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды, установив рекорд катка. Серебро завоевал Томас Крол (+0,72) из Нидерландов, третье место занял его соотечественник Кай Вербей (1,28).
Ранее Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене. Кулижников преодолел дистанцию за 34,38 секунды. Серебро завоевал нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб (34,47), третье место занял ещё один россиянин Руслан Мурашов (34,59), писал NEWS.ru.
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