https://static.news.ru/photo/91828036-e04b-11e9-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) утвердил новое название организации, которое будет носить имя World Athletics.

Президент IAAF Себастьян Коу заявил, что данные изменения сделают спорт более привлекательным для молодёжи.

С тех пор как я стал членом совета IAAF в 2003 году, мне всегда требовалось три–четыре минуты на объяснение, какую организацию я представляю и что это значит. Мы проделали очень кропотливую работу вокруг нового бренда, — передаёт слова Коу Inside the games.

Новый фирменный стиль начнёт официально действовать после чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе, который завершится 6 октября.

Ранее Коу заявил, что организация будет ждать итогов нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), связанного с возможными манипуляциями данными Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.