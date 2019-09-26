Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) утвердил новое название организации, которое будет носить имя World Athletics.
Президент IAAF Себастьян Коу заявил, что данные изменения сделают спорт более привлекательным для молодёжи.
С тех пор как я стал членом совета IAAF в 2003 году, мне всегда требовалось три–четыре минуты на объяснение, какую организацию я представляю и что это значит. Мы проделали очень кропотливую работу вокруг нового бренда, — передаёт слова Коу Inside the games.
Новый фирменный стиль начнёт официально действовать после чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе, который завершится 6 октября.
Ранее Коу заявил, что организация будет ждать итогов нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), связанного с возможными манипуляциями данными Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.