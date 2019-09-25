https://static.news.ru/photo/330177c4-df74-11e9-b82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew Quine/www.iaaf.org

В Дохе состоялось заседание конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором Совет организации предложил продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

164 члена высказались за продление временного отстранения, против — 30. Таким образом, конгресс поддержал решение совета, сообщает L'Equipe.

ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. 23-го сентября был рассмотрен вопрос восстановления статуса организации, однако было принято противоположное решение.

27 сентября стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике, где выступят 30 российский спортсменов, получивших индивидуальные разрешения от IAAF выступать в турнире в нейтральном статусе.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из страны в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), писал News.ru.