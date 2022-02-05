Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира ОИ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Лилия Батутина, тренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артёма Даренского, заявила, что её спортсмены не давали интервью на русском языке. По её словам, российские журналисты подло вторглись в разговор во время интервью её спортсменов для украинского канала. Своими эмоциями тренер поделилась на своей странице в Facebook

На вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР?». Ребята ответили: «Мы сейчас стараемся не общаться ни с какими командами в связи с...