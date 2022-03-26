Кондратюк не смог порадовать Медведеву: команда Щербаковой вынесла «синих»

В эти дни в Саранске собрались все лидеры сборной России по фигурному катанию (откололась только Александра Трусова). Повод для встречи бы важный — второй розыгрыш Кубка Первого канала. В связи с обстоятельствами этот турнир стал для российских фигуристов последним в олимпийском сезоне (на чемпионат мира нас не пустили). И лидеры сборной смогли напоследок задать жару. Уникальный прыжковый фестиваль, мощный командный турнир, в котором интрига царила вплоть до конца соревнований. Как всё прошло, кто победил — ответы в нашем материале.

Нововведения и прыжковый турнир

Организаторы соревнований сохранили основной формат турнира. Кубок Первого канала так же, как и в прошлом году, был поделён на два блока: прыжковый фестиваль и командный турнир. Однако внутри произошло немало изменений, которые коснулись обеих частей состязания. Во-первых, поменялись капитаны команд. Вместо Алины Загитовой и Евгении Медведевой коллективы возглавили Анна Щербакова («Красная машина») и Марк Кондратюк («Время первых»). Да, названия остались прежними. Во-вторых, жеребьёвка прошла на этот раз тайно — каким образом формировались составы, осталось неизвестно.

Составы:

Команда Щербаковой («красные»): Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Команда Кондратюка («синие»): Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Жилина.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления Сергей Бобылев/ТАСС

В-третьих, в прыжковом турнире было принято решение отказаться от битвы полов (в том году девочки соревновались против мальчиков) — составы сделали смешанными и добавили к ним парников. Собственно, это помогло уравнять силы команд в прыжковом фестивале.

Уникальный турнир был разделён изначально на три раунда. В первом раунде парникам необходимо было выполнить по два выброса и одну подкрутку. Во втором — одиночники исполняли по одному из самых сложных прыжков. В третьем — надо было показать каскад из пяти элементов (не более пяти).

Все два раунда лидировала команда Ани Щербаковой. Но благодаря большей стоимости очков в третьем каскадном туре подопечным Кондратюка удалось сравняться по очкам с «Красной машиной». Добиться такого результата помогла «синим» Камила Валиева. Благодаря её сложнейшему каскаду «Время первых» получили возможность побороться за победу в дополнительном раунде. Однако в «серии буллитов» (так обозвал этот тур Алексей Ягудин) сильнее вновь оказались «красные». Таким образом, Анна Щербакова и Ко выиграли прыжковый фестиваль и забрали три миллиона рублей («синие» получили два) в первый соревновательный день. Но самое интересное было впереди.

«Синие» вырвали победу в короткой

В субботу, 26 марта, стартовал командный турнир. Было очевидно, что «Время первых» захотят взять реванш за прыжковый фестиваль, но на старте соревнований у них мало что получалось.

Система оценивания в командном турнире: победы в каждом из видов приносят команде по 10 баллов, вторые места — по девять, третьи — по восемь и так далее. Затем все оценки суммируются. Побеждает команда с наибольшим количеством баллов.

Усилиями Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Евгении Тарасовой/Владимира Морозова и Михаила Коляды «красным» удалось вырваться вперёд после трёх видов короткой программы. Оставались соревнования девушек. Тут-то «синие» и переломили ход встречи. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых отыгрывали в последней дисциплине сразу пять баллов. Причём Валиева стала победительницей короткой программы без элемента ультра-си (она впервые за сезон не исполнила тройной аксель). Её отрыв от Анны Щербаковой составил 0,73 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления Сергей Бобылев/ТАСС

Таким образом, после короткой программы с минимальным счётом вырвались вперёд подопечные Марка Кондратюка — 72:71. Всё должно было решиться в произвольной.

«Красные» мощно стартовали

Лидерство «синих» нисколько не смутило подопечных Анны Щербаковой. На произвольные программы они вышли максимально настроенными. Тон последнему соревновательному дню задали олимпийские чемпионы в командном турнире Синицина и Кацалапов. Они выдали очередной чистейший прокат на Кубке Первого канала, который позволил им набрать снова 10 баллов для своей команды (Александра Степанова/Иван Букин дважды стали вторыми). Примечательно, что Вика с Никитой как в короткой, так и в произвольной программе установили два неофициальных мировых рекорда. Судьи оценили их прокаты лучше, чем выступление пятикратных чемпионов мира из Франции Габриэллы Пападаким и Гийома Сизерона в Монпелье. Правда, это ничего не значит. Результаты внутрироссийских стартов не засчитываются.

У парней в привольной опять сильнее всех оказался Михаил Коляда. После длительной паузы (пропустил чемпионат Европы и Олимпиаду) было приятно видеть, что спортсмен находится в хорошей форме. Он приземлил чисто все три четверных прыжка (одни в короткой, два — в произвольной) и допустил только одну ошибку — в произвольной программе под самый финал выступления сделал «бабочку» (соревнования соревнованиями, а любимые «бабочки» по расписанию). Но всё равно оба проката получись очень эффектными. Судьи, видимо, тоже остались довольны. Ученик Мишина дважды превзошёл всех соперников и позволил упрочить лидерство «Красной машины».

Без внимания нельзя оставить и Марка Кондратюка — капитана «Времени первых». Хоть ему не удалось добиться максимального результата, но он точно оставил все силы на льду ради своей команды. Ученик Светланы Соколовской задрал высокую планку ещё в короткой программе, исполнив впервые четверной лутц. В произволке он снова был неудержим.

Михаил Коляда выступает с произвольной программой мужского одиночного катания за команду «Красная машина» Александр Вильф/РИА Новости

Посудите сами: фигурист приземлил в произвольной программе четыре четверных прыжка (впоследствии признался, что хотел сделать пять). Но не только четырьмя четверными запомнится выступление Марка на Кубке Первого канала. Фигурист настолько сильно вошёл в кураж, что на дорожке шагов распластался на льду. Как же он злился на себя, и как же над ним смеялись партнёры по команде.

Рекорды всем!

Соревнования пар в произвольной программе подарили неожиданные результаты. Сразу три пары обновили мировые рекорды (опять-таки неофициально). Сначала это сделали Тарасова/Морозов, потом Мишина/Галлямов и напоследок заявили о себе Бойкова/Козловский. Для сравнения: официальный рекорд (он, кстати, принадлежит Мишиной/Галлямову) — 157,46, а Бойкова/Козловский за произвольную программу КПК получили 162,14. В общем, судьи не скупились (от слова совсем) на высокие баллы. Победа Саши и Димы помогла «красным» вырываться вперёд.

Валиева не спасла

«Синие» перед последним видом отставали на три балла от своих соперников. Отыграться ещё можно было. Но в итоге повторения сценария короткой программы не случилось. Камила хоть и откатала чисто программу (только с одним четверным), на этот раз обойти Щербакову не смогла. Туктамышева и Хромых (у первой был потрясающий заключительный номер) тоже не смогли никак повлиять на результат.

В итоге Кубок Первого канала завершился крупной победой «Красной машины» — 145:141. Ни четверные прыжки Кондратюка, ни сильнейший актив в виде Камилы Валиевой не помогли «синим». Марк перед стартом произвольной программы признавался, что хочет выиграть победу для Жени Медведевой. Увы, не удалось. Пока «Красной машине» на Кубке Первого канала нет равных.