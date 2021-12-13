«Кому она нужна?»: Вяльбе о победе лыжниц в эстафете в Лиллехаммере

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что её не впечатлил успех отечественных лыжниц в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. По её словам «Матч ТВ», на данный момент спортсменки не провели ни одного хорошего забега.

Мы пока не можем понять, что происходит. Ни одной хорошей гонки у них ещё не было, не было такого результата, который они должны показывать. Эстафета в Лиллехаммере? Да прекратите вы, кому она нужна, эта эстафета, — сказала Вяльбе.

5 декабря женская сборная России в составе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевала золото в эстафете 4 × 5 километров в Лиллехаммере. Отечественная команда опередила Швецию и Норвегию. На финише Степанова опередила шведскую лыжницу Моа Ольссон и норвежку Хелене Марие Фоссесхолм.

Ранее Вяльбе заявила, что осталась недовольна самостоятельным решением Александра Большунова выступить в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе с простудой. По её мнению, спортсмен поступил таким образом в силу молодости и большого желания стартовать в гонках.