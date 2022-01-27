Комментатор рассказал, как встреча с Путиным помешала фигуристам

Спортивный комментатор Андрей Журанков рассказал, как из-за онайн-встречи олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным сорвались тренировки сборной России по фигурному катанию. Слова журналиста опубликованы на YouTube-канале «Кваксель».

Знаете, что мне рассказывали об этой встрече? Что все бесились, всех посадили заранее, все сидели ждали, тренировочный график и процесс подготовки сорван. После этой встречи с президентом вышли на лед, стали катать, и откатали так, что лучше бы не выходили. Вообще непонятно, — сказал Журанков.

Он добавил, что не понимает, кому важна онлайе-встреча олимпийцев с президентом России.

Встреча прошла 25 января в режиме видеоконференции. В тот же день стало известно, что фигурист Михаил Коляда пропустит предстоящую Олимпиаду из-за коронавируса. Его заменил Евгений Семененко, который изначально числился в качестве первого запасного на Игры.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.