Комментатор рассказал, как встреча с Путиным помешала фигуристам

Спортивный комментатор Андрей Журанков рассказал, как из-за онайн-встречи олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным сорвались тренировки сборной России по фигурному катанию. Слова журналиста
Знаете, что мне рассказывали об этой встрече? Что все бесились, всех посадили заранее, все сидели ждали, тренировочный график и процесс подготовки сорван. После этой встречи с президентом вышли на лед, стали катать, и откатали так, что лучше бы не выходили. Вообще непонятно, — сказал Журанков.
Он добавил, что не понимает, кому важна онлайе-встреча олимпийцев с президентом России.
Встреча прошла 25 января в режиме видеоконференции. В тот же день стало известно, что фигурист Михаил Коляда пропустит предстоящую Олимпиаду из-за коронавируса. Его заменил Евгений Семененко, который изначально числился в качестве первого запасного на Игры.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.