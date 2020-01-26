https://static.news.ru/photo/f65dd3c4-402d-11ea-b84b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус встретился с членами комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), по итогам которой между организациями было заключено партнёрское соглашение.

Это будет не просто декларация, будет определенный путь для того, чтобы создать платформу для взаимодействия не только по выходу из случившейся в лёгкой атлетике ситуации, но и для развития отношений в дальнейшем, — приводятся слова Гануса в Instagram комиссии атлетов ВФЛА.

Одна из членов комиссии, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, поблагодарила РУСАДА за поддержку и отметила, что рада находиться с организацией на одной волне.

Ранее Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо руководству ВФЛА. Спортсмены подготовили руководству федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответа по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была предоставить ещё 3 декабря, писал NEWS.ru.