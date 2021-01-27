Комиссия IBU признала нарушение антидопинговых правил в интересах России

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Специальная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством британского юриста Джона Тэйлора пришла к выводу, что бывший президент IBU и генеральный секретарь Николь Реш нарушали правила ради интересов России в вопросах антидопинга без веских оснований. Полный отчёт комиссии представлен на сайте IBU, а его подробности будут раскрыты на специальной пресс-конференции.

Заключительный отчёт представляет собой тематическое исследование хорошего управления в спорте. Отсутствие базовых гарантий, имевшее место ранее в IBU, говорит о том, что бывшее руководство могло действовать без сдержек и противовесов, без прозрачности и подотчётности. В отчёте показано, почему все решения по вопросам добросовестности должны приниматься независимым органом, а не исполкомом, который имеет дело с конфликтующими интересами, — приводил слова Тэйлора пресс-служба IBU.

Мы шокированы проступками, описанными в отчёте комиссии, но благодарны ей за то, что обнаружила эти доказательства и зафиксировала нарушения в нашем виде спорта. Теперь у нас есть меры предосторожности, которые гарантируют, что подобные нарушения больше не повторятся, — заявил президент IBU Улле Далин.

Комиссия Тэйлора провела работу по расследованию коррупции и нарушений антидопинговых правил в IBU c 2008 по 2015 год.

Как писал NEWS.ru, российские биатлонисты выступят на чемпионате мира в 2021 году под флагом СБР и с гимном IBU (Международный союз биатлонистов).