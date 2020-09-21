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Команда Югры сенсационно выиграла женскую эстафету в Тюмени

11:29, 22 сентября 2020

В Тюмени в заключительный день чемпионата России по летнему биатлону команда ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Носковой, Татьяны Вороновой и Кристины Смирновой одержала победу в эстафете.

Серебряные медали, несмотря на три штрафных круга, завоевала укоплектованная из спортсменок сборной России команда Свердловской области, за которую выступали Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Замкнула тройку лучших команда Приволжского феерального округа.

Как писал NEWS.ru, Эдуард Латыпов стал чемпионом России по летнему биатлону в спринте.

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