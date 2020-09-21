Команда Югры сенсационно выиграла женскую эстафету в Тюмени

Призёр Олимпийских игр, бывший фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух заявил, что ему очень понравилось выступление 16-летней фигуристки Анны Щербаковой, которая стала победительницей первого этапа Кубка России в Сызрани.

Как передаёт Championat.com, Авербух увидел «небольшие шероховатости» в прокате Щербаковой, однако подчеркнул, что «главное было сделано». Хореограф отметил блестящее исполнение четверного флипа и каскадов. Очень понравилось платье Анны. Естественно, есть...