Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

В Саранске завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире-шоу одержала команда Анны Щербаковой «Красная машина». Она обошла коллектив Марка Кондратюка «Время первых». Результат соревнования — 145:141.

Сегодня, 27 марта, фигуристы выступали с произвольной программой на Кубке Первого канала. Во всех дисциплинах выиграли представители «Красной машины». В танцах сильнее всех оказались Виктория Синицина/Никита Кацалапов, в парах — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. У мужчин первым стал Михаил Коляда, у женщин — Анна Щербакова. Они принесли по 10 баллов своей команде.

В первом розыгрыше Кубка Первого канала в сезоне 2020/2021 победу одержала также команда «Красная машина». Тогда капитаном «красных» была Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновлённый рейтинг, в котором первое место заняла российская фигуристка Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка 2022 года имеет в своём активе 4419 баллов.