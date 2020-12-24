Команда рекордсмена мира Кулижникова сыграет в СS:GO против регбистов

https://static.news.ru/photo/e6f7a002-45f1-11eb-89c1-fa163e074e61_660.jpg Павел Кулижников Фото: imago-images.de/Global Look Press

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту, рекордсмен мира Павел Кулижников в составе команды Speed Skaters сыграет против команды регбистов Rugby Tacklers во втором матче «Лиги звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive, который пройдёт 27 декабря.

Помимо Кулижникова в составе конькобежцев заявлены чемпион мира Руслан Мурашов, чемпион Европы Виктор Муштаков, Данил Алдошкин, Александр Подольский, Николай Трусов и Егор Юнин. Регбистов представят Кирилл Зиновьев, Артур Неду, Александр Македонский и Денис Чупин (все — московское «Динамо») и Даниил Шарабуркин из «Красного Яра».

Спортсмены сыграют на одной карте в режиме 5×5 до 16 победных раундов — в случае ничьей (15:15) сборным предстоит сыграть шесть дополнительных раундов до определения победителя. За победу в основное время команда получит три очка, за выигрыш в овертайме — два. Проигравший в овертайме получит одно утешительное очко.

Сборная регбистов принимала участие в «Турнире звёзд спорта», но не смогла выйти из группы, уступив занявшим в итоге первое и третье места — футболистам и бобслеистам. Для конькобежцев предстоящий матч станет дебютным.

Ранее в матче открытия «Лиги звёзд спорта» команда баскетболистов со счётом 16:14 выиграла у сборной гребцов, писал NEWS.ru.