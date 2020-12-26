Команда конькобежца Кулижникова была разгромлена в игре Counter-Strike

https://static.news.ru/photo/9c6412e2-48e3-11eb-9465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Второй матч «Лиги звёзд спорта» по игре Counter-Strike: Global Offensive, в которой принимают участие представители 16 видов спорта, завершился уверенной победой команды Rugby Tacklers (регби) над Speed Skaters (конькобежцы) со счётом 16:2.

Регбисты получили 3 очка и за счет лучшей разницы победных раундов возглавили турнирную таблицу, потеснив с первого места команду баскетболистов, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Всё прошло позитивно, мы просто не собрались и не смогли сконцентрироваться. Может, немного расслабились перед праздниками. Зато теперь мы поняли, над чем нужно работать, потренируемся и покажем лучшую игру, — сказал игрок команды Speed Skaters, серебряный призёр первенства мира Николай Трусов.

За конькобежцев играли многократный чемпион мира, рекордсмен мира Павел Кулижников, чемпион мира Руслан Мурашов, чемпион Европы Виктор Муштаков, Данил Алдошкин, Александр Подольский, Николай Трусов и Егор Юнин.

Команду регбистов представляли Кирилл Зиновьев, Артур Неду, Александр Македонский и Денис Чупин (все — московское «Динамо») и Даниил Шарабуркин из «Красного Яра».

«Лига звезд спорта» будет продолжаться до 30 июня 2021 года. , каждая команда сыграет с каждой по одному матчу.

Ранее в матче открытия «Лиги звёзд спорта» команда баскетболистов со счётом 16:14 выиграла у сборной гребцов, писал NEWS.ru.