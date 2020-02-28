https://static.news.ru/photo/04599814-5a32-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Газпром-Русвело

Гонщиков российской велокоманды «Газпром-Русвело», принимавших участие в «Туре ОАЭ», не увозили из отеля в больницу после тестов на коронавирус.

Все гонщики находятся в отеле. В больницу их никто не увозил, — сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.

Ранее сообщалось, что одним из заболевших был гонщик российской команды. Однако позже организаторы веломногодневки заявили, что случаи заболевания коронавирусом были выявлены у двух граждан Италии, входящих в состав персонала одной из команд. В связи с чем гонка была прервана, писал NEWS.