Гонщиков российской велокоманды «Газпром-Русвело», принимавших участие в «Туре ОАЭ», не увозили из отеля в больницу после тестов на коронавирус.
Все гонщики находятся в отеле. В больницу их никто не увозил, — сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.
Ранее сообщалось, что одним из заболевших был гонщик российской команды. Однако позже организаторы веломногодневки заявили, что случаи заболевания коронавирусом были выявлены у двух граждан Италии, входящих в состав персонала одной из команд. В связи с чем гонка была прервана, писал NEWS.