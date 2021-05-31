Команда Arttube RUS-1 выиграла первый этап московской регаты

https://static.news.ru/photo/ae66400c-c20d-11eb-a3d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда Arttube RUS-1 под руководством Валерии Коваленко — победитель первого этапа Tenzor Cup by PROyachting 2021. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Этап прошёл с 28 по 30 мая в московском яхт-клубе Royal Yacht Club. С 2021 года соревнование имеет статус Кубка России в классе J/70.

Регата собрала на старте 26 сильнейших команд в классе J/70 из 11 регионов России и стран СНГ. В составе многих экипажей выступали титулованные яхтсмены — участники Олимпиад, победители и призёры чемпионатов мира и Европы, международных и национальных серий в различных классах яхт.

Второе место заняла команда Tenzor Legal Андрея Пушкина. Бронза досталась команде Зорана Пауновича ZIDart Sailing Team. В десятке сильнейших регату завершили команды Bars Sailing Team, Tenzor Sport, ELF, DC Team, «Броненосец», «Восток-Запад» и PAVETRA соответственно.

Следующая встреча участников серии Tenzor Cup by PROyachting 2021 пройдёт в яхт-клубе «ПИРогово» 25–27 июня.

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