Команда Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 102:107 (25:21, 23:20, 31:27, 23:39). «Армейцы» впервые в истории проиграли сопернику из Эстонии.

Несмотря на доминирование в первые тридцать минут встречи, «красно-синим» снова не хватало сил на последнюю четверть, а усилия лёгкого форварда Даррана Хиллиарда, который по итогу матча набрал 38 очков и...