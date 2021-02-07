Команда Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала

В московском Дворце спорта «Мегаспорт» завершился командный турнир «Кубок Первого канала по фигурному катанию». В рамках турнира друг против друга соревновались две команды — команда Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Победителем турнира, набрав по сумме коротких и произвольных программ 2606,21 балла, стала команда «Красная машина» Загитовой.
Состав «Красной машины»: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабелль Мороз/Андрей Багин, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (танцевальные дуэты), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (спортивные пары), одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва.
В качестве вознаграждения за участие в командном турнире «Кубок Первого канала» команда-победитель получила 10 млн рублей.
Ранее прошёл прыжковый турнир, девушки одержали победу над мужчинами со счётом 246,30 — 194,98, писал NEWS.ru. Турнир посетил бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Илья Геркус, который