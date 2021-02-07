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Команда Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала

20:50, 07 февраля 2021 80
Команда Алины Загитовой Команда Алины Загитовой Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В московском Дворце спорта «Мегаспорт» завершился командный турнир «Кубок Первого канала по фигурному катанию». В рамках турнира друг против друга соревновались две команды — команда Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Победителем турнира, набрав по сумме коротких и произвольных программ 2606,21 балла, стала команда «Красная машина» Загитовой.

Состав «Красной машины»: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабелль Мороз/Андрей Багин, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (танцевальные дуэты), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (спортивные пары), одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва.

В качестве вознаграждения за участие в командном турнире «Кубок Первого канала» команда-победитель получила 10 млн рублей.

Ранее прошёл прыжковый турнир, девушки одержали победу над мужчинами со счётом 246,30 — 194,98, писал NEWS.ru. Турнир посетил бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Илья Геркус, который поделился впечатлениями от прыжковых соревнований.

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