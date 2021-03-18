Коляда внутреннего пользования: что мужчины привезут с чемпионата мира

Ситуация в мужских соревнованиях на предстоящем чемпионате мира не настолько радужная и позитивная для сборной России, как в женских. Единственная медаль, на которую мы можем рассчитывать, — бронза. Однако вероятность того, что первый номер национальной команды сумеет побороться за пьедестал, максимально призрачна. И дело не только в пресловутой психологии. NEWS.ru рассказывает, почему Коляда не готов к пьедесталу на чемпионате мира.

Одной из главных сюжетных линий в отечественной «фигурке» в этом сезоне стала форма Михаила Коляды. А если конкретно — обсуждение прогресса фигуриста, который наметился после перехода в межсезонье в группу Алексея Мишина. Миша у Мишина действительно прибавил. В первую очередь в стабильности. Отдельных комплиментов достойны в том числе программы Коляды в этом сезоне. Особенно произвольный номер «Нуреев», поставленный Ильёй Авербухом. Это как раз пример программы, которая вне зависимости от количества просмотров всегда захватывает дух. Небольшая оговорка: для большего эффекта программа должна выполняться без ошибок. Но об этом позже.

Однако отличные программы и прогресс фигуриста не дают основания говорить, что у Коляды всё прекрасно перед чемпионатом мира. Это совсем не так.

Детский контент

Говоря о проблемах Коляды, в первую очередь необходимо сконцентрировать внимание на контенте фигуриста. Если компонентная часть (вторая оценка в фигурном катании) — сильная сторона спортсмена на протяжении, наверное, всей его карьеры, то прыжки, он же контент, — то, что всегда вызывало беспокойство. И в этом сезоне ситуация особо не улучшилась.

Практически весь сезон ученик Мишина провёл с минимальным по сложности контентом. Если вкратце, то на крупных стартах Миша из элементов ультра-си крутил четверные тулупы и аксели в три оборота. А последний чемпионат России, например, он выиграл с двумя четверными тулупами в произвольной. Двумя. Четверными тулупами.

Да, там были ещё аксели в три оборота, но это всё равно не уровень мужского фигурного катания 2021 года. У нас Александра Трусова в произвольных исполняет по три-четыре четверных прыжка, у нас Алексей Ягудин в 2002-м выигрывал Олимпийские игры с двумя четверными прыжками, у нас 17-летний Андрей Мозалёв приземляет в произвольной два четверных флипа, четверной тулуп и тройной аксель. Два четверных тулупа в нынешних реалиях фигурного катания — это просто детский сад.

Проблема ещё в том, что на чемпионате мира Коляде предстоит соревноваться с такими мастерами своего дела, как японец Юдзуру Ханю, американец Нэтан Чен, чьи программы пестрят многообразием четверных прыжков. Ладно, уберём за скобки Ханю и Чена. При всём уважении к Мише, ему вряд ли удастся вклиниться в борьбу за золото. Эти парни сильно превосходят Мишу не только в техническом, но и в остальных аспектах (в стабильности, например). Но даже борьба за бронзовую медаль не будет лёгкой задачей для ученика Мишина. На это место претендуют сразу несколько фигуристов. В особенности стоит сконцентрировать внимание на японце Сёме Уно.

Например, на последнем чемпионате Японии, который проходил параллельно с турниром в Челябинске, Сёма пошёл на четыре квада. Да, были ошибки: один из тулупов был выполнен только в три оборота, к каскадному тулупу был прикреплён только прыжок в один оборот. Однако, опять-таки, мы говорим о четырёх прыжках, а не двух, с одной стороны. С другой — Коляда тоже заваливал четверные в этом сезоне.

Тут должны персональные болельщики Миши Коляды возмущённо возразить: «Подождите, Миша на командном турнире „Кубок Первого канала“ пошёл на три квада. Одним из которых был четверной сальхов!» Ну, здорово. Правда здорово. Значит, Коляда планирует усложнять программу на чемпионате мира. Но пугают два момента. Во-первых, квад-сальхов был приземлён на развлекательном турнире с ошибкой (учитывая, что фигурист не практиковал этот прыжок приблизительно сто лет, этого и следовало ожидать). Во-вторых, не слишком ли поздно начал усложняться Коляда?

В общем, техническая часть вызывает большие беспокойства. Но это не единственный момент, по поводу которого предстоит переживать.

Фактор большого турнира

Михаил Коляда (архивное фото) Сергей Булкин/NEWS.ru

Статья о Коляде не была бы статьёй о Коляде, если бы мы не посвятили несколько слов психологическому фактору. Все мы знаем про психологическую неустойчивость Миши (привет, Пхёнчхан и большинство больших турниров с участием фигуриста). Мы, конечно, начали свой материал с того, что в этом году Коляда выглядит стабильнее. Это правда. Но это совсем не говорит о том, что фигурист теперь катается постоянно безошибочно. Даже на внутренних стартах в этом сезоне у Миши проскакивали ошибки (любимые бабочки на тройном акселе).

Как себя поведёт Коляда на большом международном старте (на секундочку, в соревнованиях такого масштаба он не принимал участия уже два года), сможет ли он преодолеть психологический блок перед турниром подобного формата — большой вопрос. И мы ещё держим в уме, что в Стокгольме Мише предстоит усложняться. Чем не дополнительный повод для переживаний?

Одно дело, когда ты выступаешь на внутренней арене, где тебе ставят космические баллы просто за то, что ты будущее российского мужского катания since 2015 года, другое — чемпионат мира с его строгим, но зачастую более справедливым судейством, с людьми вокруг, которые явно не в восторге от того, что наши фигуристы доминируют почти во всех дисциплинах.

Если Миша наконец-таки вырос и готов со всем этим бороться, мы будем только счастливы. Если нет — совсем не удивимся. Не удивимся ведь, не так ли?