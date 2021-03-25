Коляда допустил ошибку в каскаде на чемпионате мира в Стокгольме

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая дала высокую оценку выступлению Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

После первого дня соревнований у женщин 24-летняя Туктамышева занимает третье место после Анны Щербаковой и японки Рики Кихиры. Лиза была очень собрана. Её катание было, не побоюсь этого слова, безумно...