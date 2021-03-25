Коляда допустил ошибку в каскаде на чемпионате мира в Стокгольме

Российский фигурист Михаил Коляда с ошибкой выполнил каскад в короткой программе чемпионата мира в Стокгольме. Видео было опубликовано на YouTube-канале MsOwlD.
Помимо элемента каскад четверной тулуп — тройной тулуп, Коляда также прыгнул тройной аксель и тройной лутц. За технику он получил 49,38 балла, общая оценка — 93,52.
Другой россиянин, Евгений Семененко, исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. За технику он набрал 48,80 балла, общая оценка — 86,86.
Чемпионат мира в столице Швеции проходит с 24 по 28 марта. У девушек после короткой программы лидирует Анна Щербакова. Подопечная Этери Тутберидзе за короткую программу набрала 81 балл, писал NEWS.ru.