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Коляда допустил ошибку в каскаде на чемпионате мира в Стокгольме

16:54, 25 марта 2021 13
Михаил Коляда Михаил Коляда Фото: Jessica Gow/Tt/Global Look Press

Российский фигурист Михаил Коляда с ошибкой выполнил каскад в короткой программе чемпионата мира в Стокгольме. Видео было опубликовано на YouTube-канале MsOwlD.

Помимо элемента каскад четверной тулуп — тройной тулуп, Коляда также прыгнул тройной аксель и тройной лутц. За технику он получил 49,38 балла, общая оценка — 93,52.

Другой россиянин, Евгений Семененко, исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. За технику он набрал 48,80 балла, общая оценка — 86,86.

Чемпионат мира в столице Швеции проходит с 24 по 28 марта. У девушек после короткой программы лидирует Анна Щербакова. Подопечная Этери Тутберидзе за короткую программу набрала 81 балл, писал NEWS.ru.

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