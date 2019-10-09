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Министр спорта России Павел Колобков на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде заявил, что в городе планируется проведение многих спортивных турниров.

Город спортивный. Хотим здесь получить большие соревнования по пятиборью через год, по всем видам спорта. Форум открывает череду крупных соревнований, — сказал Колобков. Он отметил, что на форуме зарегистрировалось около...