Министру спорта России Павлу Колобкову не удалось с первого раза получить аккредитацию на форум «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.
Аккредитацию за чиновника хотела получить его помощница, но из-за отсутствия у неё паспорта Колобкова, ей было отказано. Позже глава Минспорта подошёл лично и забрал свою аккредитацию, передаёт с места событий корреспондент News.ru.
Ранее Колобков заявил, что в Нижнем Новгороде планируется проведение многих спортивных соревнований, писал News.ru.
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