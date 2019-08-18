https://static.news.ru/photo/0d7d4212-c1d3-11e9-88fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация компьютерного спорта России/vk.com

Киберспорт может через несколько десятков лет войти в программу Олимпийских игр. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019» в Пятигорске.

Возможно, через 15–20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр, — считает глава ведомства.

По его словам, киберспорт сейчас очень популярен в мире, в том числе и в России, но ему необходимо время, чтобы закрепиться среди других дисциплин.

Ранее News.ru писал, что киберспорт может стать школьным факультативом. С таким предложением в Министерство просвещения обратился Институт развития Интернета. Новый предмет предполагается для всех учеников, кроме начальной школы. Эксперимент может быть реализован с 2020 по 2025 год на базе нескольких образовательных учреждений в каждом российском регионе.