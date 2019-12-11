https://static.news.ru/photo/25010a62-1c1f-11ea-94c6-fa163e074e61_660.jpgМария ЛасицкенеФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр спорта РФ Павел Колобков предложил трёхкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене принять участие в формировании руководящих органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов Федерации лёгкой атлетики и в общественной жизни. Мы поддержим Марию и всё сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях, — цитирует Колобкова ТАСС.
Ранее Ласицкене положительно оценила антикризисные меры, которые Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), писал NEWS.ru.