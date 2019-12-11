Мария Ласицкене Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков предложил трёхкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене принять участие в формировании руководящих органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов Федерации лёгкой атлетики и в общественной жизни. Мы поддержим Марию и всё сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях, — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее Ласицкене положительно оценила антикризисные меры, которые Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), писал NEWS.ru.

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