Количество тренерских ставок в сборной России по биатлону может измениться

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Действующий главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что ему не поступало предложений по работе от национальной команды Болгарии.

Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила, что два российских тренера будут работать с их мужской командой. Нет, я не собирался возглавлять сборную Болгарии. Я даже не знаю, о...