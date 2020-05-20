Количество тренерских ставок в сборной России по биатлону может измениться

https://static.news.ru/photo/1054863e-9a87-11ea-98c1-fa163e074e61_660.jpgВладимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что количество тренерских ставок в национальной сборной может быть сокращено.
Надеюсь, что количество спортсменов не сократят, но могут быть изменения по тренерским ставкам, — цитирует Драчёва ТАСС.
Он отметил, что это связано с финансовыми проблемами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21. По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование. На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.