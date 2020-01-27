Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас» перестанет использовать номер 24 на игровых майках в память о Коби Брайанте.
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан назвал Брайанта легендой и послом баскетбола.
Наследие Коби выходит за рамки баскетбола, поэтому мы решили, что номер 24 больше никогда не будет использоваться в «Далласе», — приводит слова Кьюбана пресс-служба клуба.
41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
Появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.
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