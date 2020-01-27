https://static.news.ru/photo/6609611a-40f2-11ea-8935-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант Фото: Armando Arorizo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас» перестанет использовать номер 24 на игровых майках в память о Коби Брайанте.

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан назвал Брайанта легендой и послом баскетбола.

Наследие Коби выходит за рамки баскетбола, поэтому мы решили, что номер 24 больше никогда не будет использоваться в «Далласе», — приводит слова Кьюбана пресс-служба клуба.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.