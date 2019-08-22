https://static.news.ru/photo/cb955acc-c4e0-11e9-be4b-fa163e074e61_660.jpg Дарья Клишина Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, живущая в США, заявила, что родители боятся отдавать детей в лёгкую атлетику из-за того, что их накормят допингом.

Я понимаю родителей, которые не отдают своих детей в лёгкую атлетику. Многих отпугивает тема допинга. Они не погружены в тему глубоко, почитают новости, и появляется страх, что ребёнка накормят допингом, предложат что-то запрещённое, — приводит слова Клишиной Sport24 .

Вице-чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в помещении также добавила, что, когда десять лет назад её карьера только начиналась, была конкуренция во всех видах спорта, сейчас этого уже нет.

Ранее Клишина рассказала, как ей живётся в США, писал News.ru.